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В Одессе развернули 4 пункта обогрева – адреса

В Одессе развернули 4 пункта обогрева – адреса

В связи с существенным похолоданием во всех районах Одессы развернули пункты обогрева.

Рецепты

Как сообщили в управлении патрульной полиции Одесской области, всего в настоящее время таких пунктов четыре:

  1. Приморский район – Куликово поле, 1 (со стороны железнодорожного вокзала – волонтерский пункт);
  2. Суворовский район – на пересечении улиц Марсельской и Жолио-Кюри;
  3. Киевский район – проспект Академика Глушко, 32а;
  4. Малиновский район – сквер Георгия Гамова (улица Мельницкая).

В пунктах обогрева предусмотрено горячее питание и предоставление неотложной домедицинской помощи.

Также сообщается, что на территории пунктов обогрева обеспечивается круглосуточная охрана общественного порядка.

Ранее сообщалось, что нынешней зимой, когда температура воздуха опустится ниже 10 градусов мороза, в Одесской области планируют открыть 333 пункта обогрева.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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