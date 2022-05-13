Новости Одессы и Одесской области

В Одессе разрешат продажу крепкого алкоголя

В Одессе разрешат продажу крепкого алкоголя

С субботы, 14 мая 2022 года, в Одессе и Одесской области, будет разрешена продажа всех видов алкогольных напитков.
Об этом информирует Телеграм-канал «Одеса. Офiцiйно» со ссылкой на приказ начальника Одесской областной военной администрации Максима Марченко.

Согласно приказу, с 14 мая 2022 года в Одессе и Одесской области разрешена продажа всех видов алкогольных напитков в период с 09:00 до 18:00 часов.

При этом, как и ранее строго запрещается продажа алкогольных напитков военнослужащим Вооруженных Сил Украины, Нацгвардии, а также представителям военных формирований и правоохранительных органов.

Напомним, с 1 марта 2022 года в связи с введением в стране военного положения в Одессе и области была запрещена продажа алкоголя и сильнодействующих химических веществ.

Позже, с 1 апреля, запрет на продажу алкоголя в Одессе и Одесской области был частично снят: сейчас в магазинах можно покупать пиво, вино и слабоалкогольные напитки крепостью до 30% с 9:00 до 15:00 часов.

Фото: amwine.ru

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить