В Одессе разрешат продажу крепкого алкоголя

С субботы, 14 мая 2022 года, в Одессе и Одесской области, будет разрешена продажа всех видов алкогольных напитков. Об этом информирует Телеграм-канал «Одеса. Офiцiйно» со ссылкой на приказ начальника Одесской областной военной администрации Максима Марченко.

Согласно приказу, с 14 мая 2022 года в Одессе и Одесской области разрешена продажа всех видов алкогольных напитков в период с 09:00 до 18:00 часов.

При этом, как и ранее строго запрещается продажа алкогольных напитков военнослужащим Вооруженных Сил Украины, Нацгвардии, а также представителям военных формирований и правоохранительных органов.

Напомним, с 1 марта 2022 года в связи с введением в стране военного положения в Одессе и области была запрещена продажа алкоголя и сильнодействующих химических веществ.

Позже, с 1 апреля, запрет на продажу алкоголя в Одессе и Одесской области был частично снят: сейчас в магазинах можно покупать пиво, вино и слабоалкогольные напитки крепостью до 30% с 9:00 до 15:00 часов.

Фото: amwine.ru