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С 1 апреля в Одессе возобновят продажу пива и вина

С 1 апреля в Одессе возобновят продажу пива и вина

Запрет на продажу алкоголя в Одессе и области с 1 апреля частично снимается. Теперь с 9:00 до 15:00 в магазинах можно будет снова покупать пиво, вино и слабоалкогольные напитки.

Об этом сообщили в Одесской областной военной администрации.

Крепкий алкоголь остается под запретом. Также запрещена продажа любого алкоголя военнослужащим Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии, а также представителям военных формирований и правоохранительных органов.

С 1 апреля 2022 года разрешена продажа алкогольных напитков с содержанием этилового спирта до 30 процентов объемных единиц (вино, пиво, ликер, шампанское, портвейн) в период с 09.00 минут до 15.00. Продажа крепких алкогольных напитков – запрещено!

— сказано в сообщении Одесской ОВА.

Также там отмечено, что в случае увеличения уровня преступности и правонарушений на фоне потребления алкоголя, в Одессе и Одесской области снова будет запрещена продажа любых алкогольных напитков.

Напомним, что продажу алкоголя и сильнодействующих химических веществ запретили 1 марта 2022 года в связи с военным положением в стране.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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