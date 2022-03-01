В Одессе и области запретили продажу алкоголя

Со второго марта введен запрет на торговлю алкоголем и сильнодействующими химическими веществами.
Об этом сказано в приказе Одесской военной администрации.
В Одесской области с 00 часов 00 минут 2 марта 2022 запрещается торговля:
- сильнодействующими химическими и ядовитыми веществами, а также
- алкогольными напитками
- веществами, произведенными на спиртовой основе (за исключением лекарственных средств, разрешенных к применению и включенных в государственный реестр лекарственных средств и дезинфекционных средств).
Запрет действует до завершения военного положения.
Соответствующий совместный приказ о запрете торговли принят командующим войсками ОК «Юг» и начальником Одесской областной военной администрации.
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