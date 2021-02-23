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В Одессе разбойник с Кавказа напал на таксиста

В Одессе разбойник с Кавказа напал на таксиста

В Одессе правоохранители задержали уроженца Закавказья за разбойное нападение на таксиста.

Как сообщает пресс-служба Главка Нацполиции в Одесской области, 36-летний грабитель вместе с приятелем намеренно вызвали такси, назвали наугад адрес назначения, а в дороге начали угрожать водителю ножом и требовать у него деньги.

23-летнему потерпевшему удалось вырваться от нападавших и убежать. Иностранец бросился за ним, но вскоре был задержан. Его сообщник скрылся на машине таксиста.

Следователи объявили задержанному подозрение в совершении разбойного нападения по ч. 2 ст. 187 Уголовного кодекса Украины. Сейчас мужчина в изоляторе временного содержания ждет меру пресечения. Его сообщника разыскивают. Авто, на котором он скрылся, уже нашли.

Напомним, в июле 2020 года в Одессе старший инспектор одного из отделов полиции вместе с супругой жестоко избили таксиста за отказ перевозить их ребенка без детского кресла.

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Фото: ГУ Нацполиции в Одесской области

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