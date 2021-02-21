В Одессе двое мужчин напали на молодого таксиста

В Одессе двое мужчин напали на таксиста. Это произошло вечером в субботу, 20 февраля.

Они на улице Пишенина подошли к машине, в которой сидел 24-летний водитель, и угрожая ножом потребовали деньги. Таксист решил убежать, один нападавший погнался за ним, но когда парень начал звать на помощь, разбойник убежал сам.

А в это время второй нападавший угнал у таксиста машину. Потом Chevrolet Lacetti нашли на трамвайных путях рядом с “новой мэрией” на Косовской.

Угонщика задержали, им оказался 37-летний гражданин Грузии, пишет “Думская” со ссылкой на источник в полиции.

Читайте также: Убийство женщины-таксиста под Одессой: полиция поймала злодеев и сообщила подробности трагедии (видео)