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В Одессе инспектор полиции с женой жестоко избили таксиста – как накажут виновных?

В Одессе инспектор полиции с женой жестоко избили таксиста – как накажут виновных?

Следователи Госбюро расследований (ГБР) сообщили о подозрении старшему инспектору одного из отделов полиции Одессы и его супруге, которые вдвоем избили таксиста за отказ перевозить их ребенка без детского кресла.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Как выяснилось, ночью 27 июля 2020 года в Одессе инспектор с женой и малолетней дочерью сели в такси. Когда водитель заметил, что в его автомобиле находится ребенок в возрасте до 12 лет, которого он в соответствии с требованиями законодательства не имел права перевозить без специального кресла, он остановился и предложил вызвать другое такси с таким креслом.

В ответ полицейский начал кричать, что таксист не знает законов, а также начал нецензурно оскорблять последнего и требовать возврата на место посадки. Выйдя из автомобиля, инспектор ударил водителя рукой по лицу. Находившаяся рядом жена полицейского схватила потерпевшего за шею и начала его душить. Затем таксиста повалили на землю и начали бить руками и ногами. Избиение прекратилось только после вмешательства случайных свидетелей произошедшего.

Инспектора и его жену подозревают в хулиганстве, совершенном группой лиц (ч. 2 ст. 296 УК Украины). Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Подозреваемым может грозить до 4-х лет лишения свободы.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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