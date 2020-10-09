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В Одессе пустят дополнительные автобусы для избирателей в день выборов

В Одессе пустят дополнительные автобусы для избирателей в день выборов

В день местных выборов, 25 октября, в Одессе пустят дополнительный транспорт для подвоза горожан, проживающих на значительном расстоянии от избирательных участков в Киевском и Суворовском районах города.

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Об этом информирует департамент транспорта, связи и организации дорожного движения Одесского городского совета.

Работа дополнительных маршрутов будет организована с 7:30 до 20:00 часов по следующим схемам движения:

  • на избирательные участки №511090 (ул. Репина) и №511091 (ул. Шишкина, 46) будет организована работа одного автобуса с интервалом движения в час по маршруту: ул. Шишкина, 46 (начало и конец маршрута) – по ул. Шишкина, Люстдорфской дороге, ул. Обильной, ул. Окружной, ул. Баштанной, ул. Куприна, ул. Шишкина;
  • на избирательный участок №511100 (ул. Дача Ковалевского, 120) (начало и конец маршрута) будет организована работа одного автобуса с интервалом движения в час по маршруту: ул. Дача Ковалевского, ул. Ореховой (Мемориал 411-й батареи), ул. Марии Демченко, ул. Белорусской, ул. Отважных, ул. Академика Вавилова, ул. Академика Вильямса, ул. Дача Ковалевского;
  • на избирательные участки №511358 и №511359 будет организована работа одного автобуса с интервалом движения в час по маршруту: пл. Мичурина, 9, угол Балтской дороги: по Балтской дороге, ул. Долинской, ул. 7-й Пересыпской, 8-му Черноморскому переулку, ул. 8 Марта, Балтской дороге угол пл. Мичурина;
  • на избирательный участок №511363 будет ходить один автобус с интервалом движения в час по маршруту: ул. Шкодовая гора и ул. Известковая (первая конечная остановки): по ул. Известковой, ул. Республиканской, Хаджибейской дороге, Хаджибейской дороге, 34 (школа №127, вторая конечная остановка) и в обратном направлении;
  • на избирательный участок №511361 будет курсировать один автобус с интервалом движения в час по маршруту: ул. 7-я Пересыпская – железнодорожный переезд (начало и конец маршрута): по ул. 7-й Пересыпской, 8-му Черноморскому переулку, ул. 8 Марта, ул. Локомотивной, ул. 7-й Пересыпской к железнодорожному переезду;
  • на избирательные участки №511349, №511350 и №511352 (школа №125, ул. Круговая, 1) будет организована работа одного автобуса с интервалом движения в час по маршруту: ул. Круговая, 1 (начало и конец маршрута) на ул. Хуторскую по ул. Известковой (ул. Известковая, 81) и в обратном направлении – по ул. Известковой на ул. Хуторскую, ул. Круговую, 1;
  • на избирательные участки №511366 и №511371 будет ходить один автобус с интервалом движения в час. Его маршрут: ул. Марсельская угол ул. Орловской: по ул. Марсельской на пр. Добровольского, ул. Академика Заболотного, ул. Луцкую, ул. Центральную, ул. Победы угол ул. Луцкой и в обратном направлении: по ул. Луцкой, ул. Победы, ул. Центральной, ул. Луцкой, ул. Академика Заболотного, пр. Добровольского, ул. Марсельской угол ул. Орловской.

Ранее «Одесская жизнь» писала о том, что в городе увеличили количество подвижного состава на самых популярных направлениях общественного транспорта.

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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