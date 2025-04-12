Сигнал повітряної тривоги пролунав о 1:25. Моніторингові Telegram-канали повідомили про загрозу ударних дронів, які рухалися в бік нашого міста з боку Миколаєва.

Спочатку йшлося про загрозу для мешканців Південного, а через кілька хвилин стало відомо, що щонайменше один «шахед» кружляє над селищем Котовського.

Потім Повітряні сили попередили про загрозу для жителів Чорноморська, і незабаром спрацювала ППО.

Також стало відомо, що в небо було піднято нашу авіацію.

Через кілька хвилин повідомили, що «шахед» рухається до центрального району порту. Одесити знову почули потужний вибух.

Подробиці наразі невідомі. Однак інформації про «прильоти» немає. Офіційна інформація від військових, ймовірно, надійде вже зранку.

О 2:00 було дано відбій тривоги. Наразі цілей у напрямку нашого міста немає.

Нагадаємо, у ніч на суботу, 12 квітня, Одесу також атакували російські безпілотники.