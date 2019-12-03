Некоторые одесские трамваи и троллейбусы остановились из-за аварии на электроподстанции

Трамвайные маршруты №5,28 и троллейбусные маршруты № 5, 7, 9, 10, 11 временно не работают.
Как сообщает КП “Одесгорэлектротранс”, это связано с аварией на электрической подстанции.
Контактная сеть обесточена, поэтому трамваи и маршруты не могут выйти на линию.
Напомним, из-за аварии на Облэнерго во вторник остались без водоснабжения жители Приморского и Малиновского районов Одессы.
Фото: Одесгорэлектротранс
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