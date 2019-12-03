Некоторые одесские трамваи и троллейбусы остановились из-за аварии на электроподстанции

Трамвайные маршруты №5,28 и троллейбусные маршруты № 5, 7, 9, 10, 11 временно не работают.

Как сообщает КП “Одесгорэлектротранс”, это связано с аварией на электрической подстанции.

Контактная сеть обесточена, поэтому трамваи и маршруты не могут выйти на линию.

Напомним, из-за аварии на Облэнерго во вторник остались без водоснабжения жители Приморского и Малиновского районов Одессы.

Фото: Одесгорэлектротранс

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

★У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!