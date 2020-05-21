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Новости Одессы и Одесской области

В Одессе проводят онлай-флешмоб ко Дню вышиванки: участникам обещают призы

В Одессе проводят онлай-флешмоб ко Дню вышиванки: участникам обещают призы

С 19 по 25 мая в соцсети Facebook проводится онлайн-флешмоб, приуроченный ко Дню вышиванки. Во флешмобе может принять участие каждый желающий. Об этом сообщает Департамент культуры и туризма Одесского горсовета

Чтобы принять участие в акции, нужно на своей странице в сети Facebook разместить фото в вышиванке и подписать «С Днем вышиванки, Украина!!!» и обозначить пост хэштегами #КППаркиОдессы, #незалежні

Организаторы флешмоба обещают, что после окончания карантина участники акции смогут принять участие в праздничном концерте на сцене «Ракушка» в парке Шевченко и получат памятные призы от КП «Парки Одессы», а победителю вручат главный приз от магазина “Незалежні”.

Фото: Департамент культуры и туризма Одесского горсовета, Facebook

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