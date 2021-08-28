В Одессе проверили качество воды на пляжах: где можно купаться, а где нельзя

Пробы воды брались в курортно-рекреационных зонах Одессы и области. В дальнейшем их исследовали в лаборатории.

Об этом сообщили в Государственном учреждении «Одесский областной центр контроля и профилактики заболеваний Министерства охраны здоровья Украины».

Данные проверки показали, что по микробиологическим показателям все пробы, кроме взятых в рекреационной зоне Балабановка «Сельский пляж», соответствуют гигиеническим нормам.

Поэтому купаться можно везде, за исключением Балабановки Белгород-Днестровского района.

Напомним, что предыдущие измерения показали превышение норм по загрязнению воды на пляже Лузановка. Но теперь и там показатели пришли в норму.