Купаться в одесской Лузановке нежелательно – почему?

Морская вода на одесском пляже Лузановка не соответствует нормативным требованиям, и купаться здесь не рекомендуется. Об этом информирует Одесский областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины.

Так, по результатам мониторинговых лабораторных исследований проб, отобранных на пляжах Одессы и Одесской области 16 августа, морская вода на одесских пляжах соответствует гигиеническим требованиям. Исключением стала только Лузановка.

Качество морской воды в курортных зонах Одесской области соответствует нормам.

Как сообщала «Одесская жизнь», сегодня, в пятницу, 20 августа, температура морской воды у берегов Одессы составляет 19-21 градусов.

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