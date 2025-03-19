Как сообщает корреспондент “Одесской жизни”, с утра более полутора сотен человек собрались возле памятника в парке Шевченко. Люди пришли с желто-голубыми и красно-черными флагами и цветами. После этого процессия переместилась в храм.

«Несколько выстрелов были выпущены в голову каждого из нас, кто позволяет себе назвать «русский мир» злом. Каждому украинцу, который хочет быть свободным на своей земле», — сказал в своей речи священник.

Жена погибшего Жанна Вознюк поблагодарила всех, кто разделяет ее боль, и назвала смерть активиста не только собственной потерей, но и потерей «Одессы и всей Украины» и «триумфом зла».

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