Як повідомляє кореспондент «Одесской жизни», від ранку понад півтори сотні людей зібралися біля пам’ятника в парку Шевченка. Люди прийшли з жовто-блакитними і червоно-чорними прапорами та квітами. Після цього процесія перемістилася до храму.

«Кілька пострілів було випущено в голову кожного з нас, хто дозволяє собі назвати «русский мир» злом. Кожному українцю, який хоче бути вільним на своїй землі», – сказав у своїй промові священик.

Дружина загиблого Жанна Вознюк подякувала усім, хто поділяє її біль, і назвала смерть активіста не лише власною втратою, а й втратою «Одеси і всієї України» та «тріумфом зла».

Більше фото та відео з церемонії прощання дивіться в Телеграм-каналі «Одеське життя».

До теми: Спогади друзів Дем’яна Ганула: за що його любили, ненавиділи та боялися