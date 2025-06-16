Ключевые моменты:

В Одессе состоялось 18 обысков по делу о коррупции на закупках оборудования для светофоров КП «СМЭП».

По данным следствия, закупки проводились по значительно завышенным ценам, убытки городскому бюджету оцениваются в более 15 миллионов гривен.

Детали расследования и фигуранты дела

Обыски прошли в офисных помещениях, частных домах и на дачах лиц, фигурирующих в деле. Предметом расследования является закупка оборудования коммунальным предприятием «СМЭП». Этот проект позиционировался как приоритетный для обеспечения безопасности дорожного движения в городе. Однако, по данным следствия, закупки осуществлялись по ценам, значительно превышающим рыночные.

Следствие установило, что с августа по декабрь 2024 года коммунальное предприятие «СМЭП» провело 11 тендеров на общую сумму 40,8 миллиона гривен. По предварительным оценкам, реальная стоимость закупленного оборудования была примерно в пять раз ниже. Таким образом, общий ущерб, нанесенный городскому бюджету, составляет более 15 миллионов гривен.

В деле фигурируют именно коммунальное предприятие «СМЭП», а также общества с ограниченной ответственностью «Лоджик Пауэр», «Лайт Энерджи Плюс» и «Грейт Селлер». По информации правоохранительных органов, все эти компании связаны с одесским предпринимателем Дмитрием Куринским.

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