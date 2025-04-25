Об этом сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры.

Установлено, что в течение 2020-2023 годов на территории Одессы осуществлялось активное строительство объектов коммерческого назначения — кафе, супермаркетов и других сооружений. В то же время не все застройщики оплатили паевой взнос в развитие инфраструктуры города, как того требует градостроительное законодательство.

С целью защиты интересов громады прокуратура обратилась в Хозяйственный суд Одесской области с соответствующими исками.

Во время судебного разбирательства субъектами хозяйствования добровольно возместили нанесенные бюджету потери.

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