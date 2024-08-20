В Одессе пройдет «кровавая» акция: что это и почему ее так важно посетить

Об этом сообщается на странице «ДонорUA» в соцсетях.

«Знать свою группу крови очень важно, чтобы в случае несчастного случая или вражеского обстрела вовремя получить качественную помощь и выжить», – отмечают организаторы мероприятия.

Акция будет проходить в Киеве, Львове, Одессе, Ровно и Кропивницком.

В Одессе все желающие узнать свою группу крови могут прийти в пятницу, 23 августа, в ТРЦ «Галерея Афина» (Греческая площадь, 3/4) с 16:00 до 19:00 часов.

По словам организаторов, в рамках проекта группы крови определяют методом EldonCard – процедура занимает всего несколько минут.

Также можно будет узнать у волонтеров все о процессе сдачи крови и в будущем стать донором.

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