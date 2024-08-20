В Одесі пройде «кривава» акція: що це та чому її так важливо відвідати

Про це повідомляється на сторінці «ДонорUA» у соцмережах.

«Знати свою групу крові надзвичайно важливо, аби в разі нещасного випадку чи ворожого обстрілу вчасно отримати якісну допомогу й вижити», – наголошують організатори заходу.

Акція проходитиме у Києві, Львові, Одесі, Рівному та Кропивницькому.

В Одесі всі охочі дізнатися про свою групу крові можуть прийти у п’ятницю, 23 серпня, до ТРЦ «Галерея Афіна» (Грецька площа, 3/4) з 16:00 до 19:00 години.

За словами організаторів, у рамках проекту групи крові визначають методом EldonCard – процедура займає лише кілька хвилин.

Також можна буде дізнатися у волонтерів все про процес здавання крові та в майбутньому стати донором.

Ви також можете дізнатися: Одна здача крові рятує три життя: покрокова інструкція для тих, хто вирішив стати донором.