В Одессе пройдут «Вечера французского кино» – что покажут?

В Одессе с 12 по 21 февраля состоится традиционный ежегодный фестиваль самых громких французских кинопремьер «Вечера французского кино». В этом году он пройдет в онлайн-формате, сообщают организаторы мероприятия.

Все желающие смогут посмотреть онлайн такие картины:

комедию «Удалить историю» режиссеров Бенуа Делепина и Густава Керверна; комедийную драму «Отчаянные беглецы» режиссера Альбера Дюпонтеля; детективный триллер «Только животные» Доминика Молля; французско-японскую драму «Правда» японского режиссера Хирокадзу Корээда (в главных ролях Катрин Денев и Жюльет Бинош); драму «ДНК» режиссера Майвенн Ле Беско.

Все киноленты можно будет посмотреть бесплатно на сайте фестиваля. Их будут демонстрировать на языке оригинала с украинскими субтитрами.

Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что Одесский международный кинофестиваль снова продет в привычном формате после того, как в 2020 году из-за карантина он состоялся онлайн.