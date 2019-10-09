В Одессе пройдут соревнования по скалолазанию

Одесса соберет участников всеукраинских соревнований по скалолазанию с 11 по 13 октября.

Как сообщает пресс-служба Одесского горсовета, в соревнованиях планируют принять участие около 90 спортсменов из 10 областей Украины.

Кубок Украины по скалолазанию пройдет по адресу: Фонтанская дорога, 4, военный городок, 16, строение 75.

Программа

12 октября

9:00 – испытание трасс по лазанию на скорость среди мужчин и женщин;

квалификационные и финальные соревнования по лазанию на скорость среди мужчин и женщин;

14:00 – торжественная церемония открытия;

17:00 – квалификационные соревнования по лазанию на трудность среди мужчин и женщин (первая трасса).

13 октября

9:00 – классификационные соревнования по лазанию на трудность среди мужчин и женщин (вторая трасса);

18:00 – финал соревнований по лазанию на трудность среди мужчин и женщин. Награждение победителей и церемония закрытия Кубка Украины по скалолазанию.

Фото: cdn.amarbank.co.id