В Одессе пройдут Карантинные чтения с Дмитрием Быковым – онлайн и бесплатно

29 марта, в 19.00 одесский Зеленый театр и Дмитрий Быков приглашают одесситов на Карантинные чтения. Пройдут они бесплатно и в режиме онлайн.

«29 марта в 19.00 заварите дома чай, укройтесь пледом и представьте, что вы в Зеленом… Пока все дома, мы приглашаем вас на online-чтения с Дмитрием Быковым! Несмотря на карантин, Быков продолжит некогда начатую традицию поэтических чтений в Одессе. И уже в это воскресенье мы услышим лучшие стихотворения гражданина и поэта: «На самом деле, мне нравилась только ты», «Она любила Баха, но не нас..», «Душа под счастьем спит» и многое другое», — сообщают организаторы.

Прямой эфир с Быковым стартует на официальной странице Зеленого театра в Facebook. Доступ на чтения, конечно же, свободный для всех желающих. Но при этом Зеленый театр сообщает, что «будет очень признателен каждому, кто перечислит любую комфортную сумму в благотворительный фонд Корпорация монстров, чьи волонтеры помогают области и городу оперативно закрывать потребности во время пандемии».

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