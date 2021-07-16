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В Украине собираются жестко карать живодеров – Рада подготовила законопроект

В Украине собираются жестко карать живодеров – Рада подготовила законопроект

В четверг, 15 июля, Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект №2351 об усилении борьбы с жестоким обращением с животными. Документ вводит новые правила выгула и содержания животных, а также ухода за ними.

Соответствующее решение поддержали 285 народных депутатов. Теперь его должны подписать спикер Рады и президент.

Среди прочего, документ предусматривает внедрение ряда директив Евросоюза по защите животных от жестокого обращения, связанных с Европейской конвенцией о защите домашних животных (ее Украина ратифицировала в 2013 году).

В частности законопроект №2351 запрещает:

  • применять эвтаназию для регулирования численности бездомных животных;
  • замуровывать животных в подвальных помещениях и на чердаках;
  • контрабанду диких животных;
  • оказание фотоуслуг с дикими животными (исключения делаются только для зоопарков и дельфинариев), а также попрошайничество с животными и дарение их в качестве призов;
  • бить, убивать, травить и калечить бездомных животных, пропагандировать жестокое обращение с животными;
  • дрессировать животных вредным для них способом;
  • удерживать дома ядовитых змей и хищных птиц;
  • содержать диких и «краснокнижных» животных в ресторанах, ночных клубах, отелях, на курортах и других неприспособленных местах;
  • оставлять животных в салоне авто температуре выше +20 градусов или ниже -5 градусов.

В то же время законопроект вводит:

  • административную ответственность за жестокое обращение с животными с 16 лет, а уголовную – с 14 лет;
  • проведение экспертизы для установления причин смерти животного.

Также он инициирует новые меры по борьбе с браконьерством и предоставляет больше полномочий местным советам по вопросам защиты животных от жестокого обращения и полиции, которая имеет право изымать животных у владельцев до рассмотрения дела в суде, если над животными издевались.

Важной инновацией является лишение права содержать животных в течение 5 лет для тех, кто жестоко обращался с ними. Ранее никакого регулирования в этом вопросе не было.

Сейчас «Одесская жизнь» готовит материал, в котором рассмотрит все нюансы данного законопроекта.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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