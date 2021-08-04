В Одессе пройдет юбилейный «рыжий» фестиваль

28 августа в Одессе пройдет пятый, юбилейный, фестиваль «Рыжий город». Как рассказали на своей странице в соцсети организаторы мероприятия, на праздник приглашаются все желающие, ведь главное – быть рыжеволосым не только внешне, но и изнутри.

«Рыжие из других стран, которые не смогут приехать в Одессу, передали свои поздравления всем участникам фестиваля «Рыжий город-2021», – сказано в сообщении.

Фестиваль стартует в 17:00 на Приморском бульваре возле памятника Дюку, где среди участников фестиваля выберут Короля и Королеву. И уже под их руководством все рыжие пройдут колонной по Приморскому бульвару, Думской площади и Дерибасовской до Летнего театра.

Напомним, на минувших выходных в Одессе прошел пятый по счету фестиваль скульптур из песка Odessa Sand Fest.

А осенью состоится VII Международный музыкальный фестиваль «Золотые скрипки Одессы».

Фото Игоря Белова