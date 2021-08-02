В Одессе заиграют «Золотые скрипки» – обнародована программа фестиваля

Программу мероприятия обнародовали на странице мероприятия в Facebook.

Так, открытие фестиваля состоится 12 сентября в Городском саду. С 16:00 до 19:00 часов в разных локациях Горсада и Дерибасовской выступят различные музыкальные коллективы и солисты. А торжественная церемония открытия пройдет в Летнем театре Горсада. Начало – в 19:30. Вход свободный.

13 сентября в Школе Столярского состоится концерт учеников класса скрипки профессора Богданы Пивненко. Начало – в 18:00. Вход свободный.

14 сентября гости фестиваля смогут посетить бесплатные мастер-классы Богданы Пивненко и Доры Шварцберг, а также послушать концерт учеников Доры Шварцберг. Начало – в 18:00. Вход свободный.

15 сентября в Одесской областной филармонии состоится концерт «Скрипичные премьеры». Начало – в 19:00.

16 сентября в Одесском оперном театре выступит Национальный одесский филармонический оркестр под управлением народного артиста Украины Хобарта Эрла.

17 сентября запланированы «Скрипичные фантазии» от профессора Максима Федотова (скрипка) и Галины Федотовой (фортепиано).

В последний день фестиваля, 18 сентября, в Оперном состоится заключительный концерт, приуроченный к 150-летию Петра Столярского и 90-летию знаменитого одесского скрипача, лауреата международных конкурсов, единственного ныне здравствующего ученика Столярского, профессора Эдуарда Грача. Начало – в 19:00.

Фестиваль «Золотые скрипки Одессы» проходит в Одессе ежегодно при поддержке горсовета. В прошлом году из-за карантинных ограничений пришлось отказаться от ряда выступлений, поскольку на фестиваль не смогли приехать участники из других стран.

Фото с Facebook-страницы «Золотые скрипки Одессы»