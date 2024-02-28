В Одессе произошло вооруженное нападение на волонтера: подробности (видео)

Подробности рассказали в полиции Одесской области и офисе Генпрокурора.

37-летний одессит спланировал преступление, когда узнал, что мужчина собрал 50 тысяч долларов и планирует передать их одной из воинских частей ВСУ, дислоцирующейся в Одесском гарнизоне.

Чтобы завладеть чужими деньгами, он тщательно подготовился: изучил распорядок дня «жертвы» и приобрел орудия преступления и средства маскировки.

Мужчина приехал на автомобиле к дому, в котором проживает предприниматель, дождался, когда он выйдет на улицу, а тогда приставив оружие к голове и пригрозив, сорвал сумку с деньгами с плеча и убежал.

Правоохранители, которые узнали о намерениях разбойника, схватили его на месте совершения преступления.

Как стало известно, нападавший действовал под видом правоохранителя: использовал поддельное служебное удостоверение Службы безопасности.

Ранее судимому за разбой одесситу, было сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса Украины, ему грозит лишение свободы на срок до пятнадцати лет с конфискацией имущества.