Новости Одессы и Одесской области

В Одессе произошло вооруженное нападение на волонтера: подробности (видео)

В Одессе произошло вооруженное нападение на волонтера: подробности (видео)

Одессит под видом СБУшника совершил вооруженное нападение на предпринимателя, который собрал большую сумму для ВСУ. Розбойнику грозит до 15-ти лет заключения.

Подробности рассказали в полиции Одесской области и офисе Генпрокурора.

37-летний одессит спланировал преступление, когда узнал, что мужчина собрал 50 тысяч долларов и планирует передать их одной из воинских частей ВСУ, дислоцирующейся в Одесском гарнизоне.

Чтобы завладеть чужими деньгами, он тщательно подготовился: изучил распорядок дня «жертвы» и приобрел орудия преступления и средства маскировки.

Читайте также: Покушение на одесских активистов: в каком состоянии пострадавшие?

Мужчина приехал на автомобиле к дому, в котором проживает предприниматель, дождался, когда он выйдет на улицу, а тогда приставив оружие к голове и пригрозив, сорвал сумку с деньгами с плеча и убежал.

Правоохранители, которые узнали о намерениях разбойника, схватили его на месте совершения преступления.

Как стало известно, нападавший действовал под видом правоохранителя: использовал поддельное служебное удостоверение Службы безопасности.

Ранее судимому за разбой одесситу, было сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса Украины, ему грозит лишение свободы на срок до пятнадцати лет с конфискацией имущества.

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
[mistape]
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua