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В Одесі стався збройний напад на волонтера: подробиці (відео)

В Одесі стався збройний напад на волонтера: подробиці (відео)

Одесит під виглядом СБУшника скоїв збройний напад на підприємця, який зібрав велику суму для ЗСУ. Розбійнику загрожує до 15-ти років ув’язнення.

Подробиці розповіли в поліції Одеської області.

37-річний одесит спланував злочин, коли дізнався, що чоловік зібрав 50 тисяч доларів і планує передати їх одній із військових частин ЗСУ, що дислокується в Одеському гарнізоні.

Щоб заволодіти чужими грошима, він ретельно підготувався: вивчив розпорядок дня “жертви” та придбав знаряддя злочину і засоби маскування.

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Чоловік приїхав на автомобілі до будинку, в якому проживає підприємець, дочекався, коли той вийде на вулицю, а тоді, приставивши зброю до голови і пригрозивши, зірвав сумку з грошима з плеча і втік.

Правоохоронці, які дізналися про наміри розбійника, схопили його на місці скоєння злочину.

Як стало відомо, нападник діяв під виглядом правоохоронця: використовував підроблене службове посвідчення Служби безпеки.

Раніше судимому за розбій одеситу, було повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України, йому загрожує позбавлення волі на строк до п’ятнадцяти років із конфіскацією майна.

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