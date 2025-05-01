По данным одесской мэрии, в разных районах Одессы повреждены жилые многоэтажки, частные дома, супермаркет, школа и легковые автомобили.
По состоянию на утро сегодняшнего дня, в Киевском районе зафиксировано повреждение 56 квартир, из которых несколько – на верхних этажах. Разбиты около 700 окон.
В Хаджибейском районе повреждено около 10 частных домов, еще один полностью разрушен. Кроме того, серьезно повреждено трехэтажное жилое здание, на верхнем этаже которого погибли пожилые супруги.
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Коммунальные службы Одессы совместно с районными администрациями проводят работы по ликвидации последствий очередного вражеского обстрела.
Специалисты КП «ЖКС «Черемушки», КП «ЖКС «Вузовский», КП «ЖКС «Хмельницкий» и КП «Городские дороги» оперативно закрывают выбитые окна в поврежденных домах защитной пленкой и фанерой, убирают обломки и обеспечивают расчистку близлежащих территорий.
На местах продолжают работу городские оперативные штабы:
- в Киевском районе – просп. Князя Ярослава Мудрого, 2;
- в Хаджибейском районе – ул. Скосная, 90;
- дополнительно в Хаджибейском районе – ул. Фабричная, 1/1.
Кроме того, на местах работают палатки благотворительных организаций – они оказывают пострадавшим помощь и предоставляют горячее питание.
Консультации пострадавшие от обстрела горожане могут получить по телефонам:
- Киевская райадминистрация: (048) 740 76 25;
- Хаджибейская райадминистрация: (048) 752 96 16, (048) 752 96 17.
Как сообщала «Одесская жизнь», в ночь с 30 апреля на 1 мая Россия массировано атаковала Одессу ударными беспилотниками. В разных районах Одессы повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура. Вспыхнули пожары. В результате удара погибли два человека, еще еще 15 — травмированы.
Фото и видео пресс-службы Одесского горсовета