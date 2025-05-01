По данным одесской мэрии, в разных районах Одессы повреждены жилые многоэтажки, частные дома, супермаркет, школа и легковые автомобили.

По состоянию на утро сегодняшнего дня, в Киевском районе зафиксировано повреждение 56 квартир, из которых несколько – на верхних этажах. Разбиты около 700 окон.

В Хаджибейском районе повреждено около 10 частных домов, еще один полностью разрушен. Кроме того, серьезно повреждено трехэтажное жилое здание, на верхнем этаже которого погибли пожилые супруги.

Коммунальные службы Одессы совместно с районными администрациями проводят работы по ликвидации последствий очередного вражеского обстрела.

Специалисты КП «ЖКС «Черемушки», КП «ЖКС «Вузовский», КП «ЖКС «Хмельницкий» и КП «Городские дороги» оперативно закрывают выбитые окна в поврежденных домах защитной пленкой и фанерой, убирают обломки и обеспечивают расчистку близлежащих территорий.

На местах продолжают работу городские оперативные штабы:

в Киевском районе – просп. Князя Ярослава Мудрого, 2;

в Хаджибейском районе – ул. Скосная, 90;

дополнительно в Хаджибейском районе – ул. Фабричная, 1/1.

Кроме того, на местах работают палатки благотворительных организаций – они оказывают пострадавшим помощь и предоставляют горячее питание.

Консультации пострадавшие от обстрела горожане могут получить по телефонам:

Киевская райадминистрация: (048) 740 76 25;

Хаджибейская райадминистрация: (048) 752 96 16, (048) 752 96 17.

Как сообщала «Одесская жизнь», в ночь с 30 апреля на 1 мая Россия массировано атаковала Одессу ударными беспилотниками. В разных районах Одессы повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура. Вспыхнули пожары. В результате удара погибли два человека, еще еще 15 — травмированы.

Фото и видео пресс-службы Одесского горсовета