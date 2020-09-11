В Одессе приступили к лечению руки сына Лаокоона (фото, видео) 

В Одессе специалисты восстанавливают «ампутированные» вандалами пальцы сына Лаокоона — героя известной скульптуры «Лаокоон и сыновья» у здания Археологического музея.

Очередной акт вандализма произошел накануне Дня города. Неизвестные отломали пальцы руки у скульптуры, изображающей одного из сыновей Лаокоона.

Как сообщают в одесской мэрии, пальцы скульптуре наращивают ручным методом из композиционных материалов. Восстановление аутентичного вида скульптурной композиции займет два-три дня.

Работы ведутся за внебюджетные средства.

Как сообщает глава управления по вопросам охраны объектов культурного наследия Одесского городского совета Павел Остапенко, направлены письма в Главное управление Национальной полиции в Одесской области по открытию уголовного производства относительно причиненного ущерба памятнику и привлечению виновных лиц, совершивших акт вандализма.

Также письмо направлено в КУ «Центр интегрированной системы видеонаблюдения и видеоаналитики города Одессы (Центр «077»)» с просьбой предоставить записи камер видеонаблюдения.

Кроме того, рассматривается возможность проведения реставрационных работ на скульптуре «Лаокоон и его сыновья», в ходе которых ранее восстановленные из композиционных материалов элементы заменят на мраморные.

Фото автора и с официального сайта Одессы.