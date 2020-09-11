Новости Одессы и Одесской области

В Одессе приступили к лечению руки сына Лаокоона (фото, видео) 

В Одессе приступили к лечению руки сына Лаокоона (фото, видео) 

В Одессе специалисты восстанавливают «ампутированные» вандалами пальцы сына Лаокоона — героя известной скульптуры «Лаокоон и сыновья» у здания Археологического музея.

У нас есть Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Очередной акт вандализма произошел накануне Дня города. Неизвестные отломали пальцы руки у скульптуры, изображающей одного из сыновей Лаокоона.

Как сообщают в одесской мэрии, пальцы скульптуре наращивают ручным методом из композиционных материалов. Восстановление аутентичного вида скульптурной композиции займет два-три дня.

Работы ведутся за внебюджетные средства.

Как сообщает глава управления по вопросам охраны объектов культурного наследия Одесского городского совета Павел Остапенко, направлены письма в Главное управление Национальной полиции в Одесской области по открытию уголовного производства относительно причиненного ущерба памятнику и привлечению виновных лиц, совершивших акт вандализма.

Также письмо направлено в КУ «Центр интегрированной системы видеонаблюдения и видеоаналитики города Одессы (Центр «077»)» с просьбой предоставить записи камер видеонаблюдения.

Кроме того, рассматривается возможность проведения реставрационных работ на скульптуре «Лаокоон и его сыновья», в ходе которых ранее восстановленные из композиционных материалов элементы заменят на мраморные.

Фото автора и с официального сайта Одессы.

Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить