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В одеському ресторані під час отримання хабара затримали депутата райради (відео)

В одеському ресторані під час отримання хабара затримали депутата райради (відео)

В Одесі поліція затримала депутата райради за вимагання з підприємця 20 тисяч доларів за сприяння у вирішенні “земельного питання”.

Про це повідомили в поліції одеської області та обласній прокуратурі.

За даними слідства, голова постійної комісії з питань земельних відносин Білгород-Дністровської районної ради вимагав у приватного підприємця хабар за безперешкодну передачу в оренду з правом приватизації двох земельних ділянок площею 4 га поблизу с. Молодіжне Одеського району для будівництва комплексу технічного обслуговування транспортних засобів. Молодіжне Одеського району для будівництва комплексу техобслуговування транспорту.

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За винагороду в розмірі 20 тисяч доларів США він обіцяв вплинути на депутатів сусідньої ОТГ для позитивного вирішення цього питання.

Підозрюваного затримали в одному з ресторанів Одеси під час отримання половини обумовленої суми.

Чиновнику повідомили про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України.

Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі чотири мільйони три тисячі гривень.

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Редакція ПРОФІЛЬ

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