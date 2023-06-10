В одесский дворик — на Художественную ярмарку (фоторепортаж)

Чисто одесский дворик появился во внутреннем дворе Одесской национальной научной библиотеки по ул. Пастера, 13. А во дворике разместился городок народных мастеров. Они проводят мастер-классы по росписи писанок, бисероплетению, изготовлению кукол. Вас там ожидает и еще много чего интересного.

Сам двор превратился в тот самый — чисто одесский: все создано так, словно вы оказались посреди летнего дня в старинном дворике, которыми так славится город у моря.

Сохнет белье, кот (настоящий хозяин двора) радуется июньскому солнышку, за окнами – своя жизнь.

Ну а дальше вас ждут настоящие мастера, которые, кажется, умеют все.

Что же происходит?

А это Одесская национальная научная библиотека приглашает всех желающих на «Художественную ярмарку», которая будет проходить в рамках ХХІІІ Всеукраинской выставки-форума «Украинская книга на Одесщине».

Познакомиться с мастерами и их творениями, полюбоваться всем представленным можно с 9 по 11 июня. Время проведения: с 11.00-15.00.

В мероприятии принимают участие ведущие специалисты декоративно-прикладного искусства Одесчины, в том числе члены Национального союза мастеров народного искусства Украины и лауреаты областной премии им. Ростислава Палецкого, основанного Одесским областным центром украинской культуры.

Кстати, добавим, что чисто одесский дворик, появившийся на Пастера, 13 и его Художественная ярмарка — это еще и прекрасная фотозона. Каждый его уголок словно создан для того, чтобы прийти сюда всей семьей и сделать на память интересные фотографии. Приходите — сами убедитесь!

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Мария Котова

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