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Новости Одессы и Одесской области

В Одессе правоохранитель удивил народ, позвав девушку замуж у главной елки города (видео)

В Одессе правоохранитель удивил народ, позвав девушку замуж у главной елки города (видео)

Необычный способ сделать предложение руки и сердца любимой выбрал сотрудник одесской полиции.

Так, молодой человек решил устроить ей сюрприз у главной елки, прогуливаясь в центре города.

Об этом рассказала пользователь соцсетей под ником Ясмиша, которая стала очевидицей события и запечатлела его на видео.

На коротком ролике видно, как на Думской площади от группы отделился один оперативник. После на глазах у десятка коллег и толпы отдыхающих он подошел к возлюбленной, встал на колено и протянул колечко.

Девушка смутилась от неожиданности, но прийдя в себя, приняла кольцо и ответила “да”. Счастливая парочка обнялась и слилась в страстном поцелуе.

Романтики моменту добавлял приглушенный свет фонарей и фар полицейских машин. Одесситы хлопали и снимали все на смартфоны.

А в конце полицеский вручил невесте букет цветов.

Видео: Ясмиша, youtube.com

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