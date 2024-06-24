В Одессе позеленело море: это опасно или купаться можно?

В Одессе позеленело море: это опасно или купаться можно?

С наступлением жары в морской воде наблюдается нашествие морских растений, из-за чего море у одесских пляжей позеленело. «Одесская жизнь» напоминает, почему одесситам и гостям города советуют воздержаться от купания в такой воде.

Зеленые водоросли заполонили прибрежные воды и сам берег, однако это не пугает любителей пляжного отдыха. Купаются взрослые, дети и даже четвероногие пляжники.

Читайте также: Июнь по-одесски: воскресенье с жарой и красотой (фоторепортаж)

зеленое море

Такое явление, как «позеленение» моря, давно стало обычным для одесситов. Но раньше море цвело ближе к августу.

В прошлом году, после подрыва Каховской ГЭС, соленость воды в Черном море вдоль побережья уменьшилась в несколько раз. Это, а также повышение температуры воздуха, вызвало цветение водорослей.

зеленое море

В чем опасность цветущей воды

Цветением воды называется ее окрашивание при массовом развитии мелких водорослей. Подобное сейчас происходит во всем мире в местах поступления большого количества биогенных веществ. В Одессе — это стоки бытовой канализации, поясняет специалист Института биологии южных морей Сергей Дятлов

По мнению Дятлова, бороться с водорослями можно лишь одним способом: вовремя убирать их с пляжа.

«Это дорого, но в противном случае, водоросли начнут отмирать и разлагаются. В этом процессе активно участвуют микроорганизмы, которые забирают из воды кислород. Из-за этого вода превращается в черную жижу, в которой купаться — удовольствие весьма сомнительное», — предупреждает эксперт.

Кроме того, в последние годы одесским пляжам угрожали нодулярии. Эти водоросли окрашивали море в желто-коричневый цвет и людям казалось, что в воде плавают черви. Лучшее средство против нодулярий — шторм. Но летом такое случается редко.

В Главном управлении Госпотребслужбы в Одесской области призывают не купаться в позеленевшей морской воде и не есть свежевыловленные морепродукты. Поскольку интенсивное размножение водорослей может привести к наличию в морской воде опасных веществ и микробиологических организмов. Особенно цветение водорослей угрожает детям.

Фото — УСИ

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua