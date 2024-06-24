В Одесі позеленіло море: це небезпечно чи купатися можна?

З настанням спеки в морській воді спостерігається навала морських рослин, через що море біля одеських пляжів позеленіло. “Одеське життя” нагадує, чому одеситам та гостям міста радять утриматися від купання у такій воді.
Зелені водорості заполонили прибережні води і сам берег, проте це не лякає любителів пляжного відпочинку. Купаються дорослі, діти і навіть чотирилапі пляжники.
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Таке явище, як “позеленіння” моря, давно стало звичним для одеситів. Але раніше море цвіло ближче до серпня.
Минулого року, після підриву Каховської ГЕС, солоність води в Чорному морі вздовж узбережжя зменшилася в кілька разів. Це, а також підвищення температури повітря, спричинило цвітіння водоростей.
У чому небезпека квітучої води
Цвітінням води називається її забарвлення при масовому розвитку дрібних водоростей. Подібне зараз відбувається в усьому світі в місцях надходження великої кількості біогенних речовин. В Одесі – це стоки побутової каналізації, пояснює фахівець Інституту біології південних морів Сергій Дятлов
На думку Дятлова, боротися з водоростями можна лише одним способом: вчасно прибирати їх із пляжу.
“Це дорого, але в іншому випадку, водорості почнуть відмирати і розкладаються. У цьому процесі активну участь беруть мікроорганізми, які забирають з води кисень. Через це вода перетворюється на чорну рідину, в якій купатися – задоволення вельми сумнівне”, – попереджає експерт.
Крім того, останніми роками одеським пляжам загрожували нодулярії. Ці водорості забарвлювали море в жовто-коричневий колір і людям здавалося, що у воді плавають черв’яки. Найкращий засіб проти нодулярій – шторм. Але влітку таке трапляється рідко.
У Головному управлінні Держпродспоживслужби в Одеській області закликають не купатися в морській воді, що позеленіла, і не їсти свіжовиловлені морепродукти. Оскільки інтенсивне розмноження водоростей може призвести до наявності в морській воді небезпечних речовин і мікробіологічних організмів. Особливо цвітіння водоростей загрожує дітям.
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