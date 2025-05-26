В центре будут работать 28 медицинских работников, которые переехали из Донецкой области в Одессу. Заведение планируют открыть в ближайшее время. На первом этапе там будут предоставлять услуги первичной медицинской помощи и проводить базовую диагностику.

В перспективе в заведении введут реабилитационные услуги. По информации муниципалитета, подобные медицинские проекты уже реализованы во Львове, Киеве, Днепре и Ровно. В Одессе сейчас проживает значительное количество мариупольцев, для которых город стал новым местом постоянного проживания.

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