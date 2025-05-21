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Соответствующий тендер опубликован на портале электронных закупок Prozorro.

Коммунальное предприятие «Одесгорэлектротранс» объявило тендер на ремонт 4-х трамваев Татра Т-3 за 11 миллионов 400 тысяч гривен.

тендер

Трамваи получат новую систему управления, которая снижает расход электроэнергии, а также аккумуляторную батарею и систему оповещения пассажиров. 

В вагонах должны установить новые сиденья с фирменной обшивкой, приспособленные для лиц с ограниченными физическими возможностями. Поручни будут покрыты износостойкой краской.

Также в трамваях установят системы кондиционирования и вандалоустойчивые зарядные устройства для гаджетов.

Таким образом, от старого вагона должна остаться только основа, все остальное полностью обновят.

Аукцион назначен на 28 мая, а модернизация вагонов запланирована до конца текущего года.

Напомним, в 2022 году с целью сохранения средств городского бюджета был начат проект по восстановлению имеющихся трамваев «Татра Т-3». И в сентябре 2023 года горожане уже увидели первый обновленный вагон, оснащенный кондиционером. Он работает на маршруте №7.

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