Соответствующий тендер опубликован на портале электронных закупок Prozorro.
Коммунальное предприятие «Одесгорэлектротранс» объявило тендер на ремонт 4-х трамваев Татра Т-3 за 11 миллионов 400 тысяч гривен.
Трамваи получат новую систему управления, которая снижает расход электроэнергии, а также аккумуляторную батарею и систему оповещения пассажиров.
В вагонах должны установить новые сиденья с фирменной обшивкой, приспособленные для лиц с ограниченными физическими возможностями. Поручни будут покрыты износостойкой краской.
Также в трамваях установят системы кондиционирования и вандалоустойчивые зарядные устройства для гаджетов.
Таким образом, от старого вагона должна остаться только основа, все остальное полностью обновят.
Аукцион назначен на 28 мая, а модернизация вагонов запланирована до конца текущего года.
Напомним, в 2022 году с целью сохранения средств городского бюджета был начат проект по восстановлению имеющихся трамваев «Татра Т-3». И в сентябре 2023 года горожане уже увидели первый обновленный вагон, оснащенный кондиционером. Он работает на маршруте №7.
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