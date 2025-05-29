По словам городского головы, эта территория снова стала популярным местом среди молодежи, поскольку теперь там чисто, безопасно и комфортно. Молодые люди могут кататься на скейтах, велосипедах, играть в баскетбол или просто активно проводить время.

Геннадий Труханов отметил, что этот проект является примером сотрудничества с партнерами — ОО «Безбарьерные» и МТБ Банком — для изменения городских пространств в пользу общества. Он выразил благодарность председателю общественной организации Алексею Морозову и всем, кто присоединился к реализации.

Кроме того, было анонсировано, что вскоре рядом с новой локацией появится обновленное футбольное поле. Городские власти намерены продолжать создавать больше возможностей для занятий спортом в разных районах Одессы, чтобы обеспечить каждому ребенку и каждому взрослому доступ к качественной спортивной инфраструктуре вблизи дома.

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