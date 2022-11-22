В Одессе потушили пожар в отеле: сгорела сауна, есть пострадавшие

Ночью 22 ноября произошел пожар в отеле LightHouse по улице Михаила Грушевского.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Одесской области.

Спасатели рассказали, что возгорание произошло в подвале сауны двухэтажного здания отеля. Чтобы потушить пожар, им понадобилось более двух часов.

Из помещения спасли трех человек. 36-летнюю женщину госпитализировали с отравлением продуктами горения. Причины пожара и ущерб неизвестны.

Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала о пожаре в Одесской области. Там сгорел частный дом и последствия пожара были гораздо хуже. В дыму задохнулись трое мужчин.

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Также сообщалось о сгоревшей дотла маршрутке — она загорелась на ходу.