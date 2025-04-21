Инициаторами проекта стали семьи погибших военнослужащих, объединенные в общественную организацию «Семья Ангелов Света».

Проект предусматривает создание инклюзивного пространства с часовней , открытой для верующих всех конфессий, а также с зоной для санитарных нужд.

Пока продолжаются переговоры с городскими властями о возможном финансировании строительства и дальнейшего содержания комплекса за счет городского бюджета. Также окончательно не определено, какую именно площадь отведут под будущий мемориал.

На одном из совещаний, в котором приняли участие представители Совета церквей и религиозных организаций Одессы и области, чиновники и родные погибших военных, обсуждали концепцию будущего пространства.

Принятие финального решения о внешнем виде часовни еще впереди — семьи воинов смогут присоединиться к обсуждению через анкетирование.

«Мы хотим, чтобы часовня была современной, но одновременно отвечала духовным запросам всех религиозных общин. Ее размеры планируются достаточно скромными: около 15 метров в ширину и до 30 метров в длину», — отметил епископ-ординарий Одесско-Симферопольской диецезии Римско-католической церкви Станислав Широкордюк.

Кроме архитектурного проекта, инициаторы выступили с идеей создания электронного сервиса — приложения, похожего на календарь, с помощью которого посетители смогут согласовывать время проведения межконфессиональных богослужений или поминальных мероприятий.

Ранее в Одессе начали новую традицию — теперь на Мемориале борцам за Украину ежемесячно, в память о погибших воинах, зачитывают новые имена в сопровождении поминального колокола. Мемориал расположен в сквере возле здания Одесской областной администрации со стороны улицы Канатной.

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