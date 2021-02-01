В Одессе – пополнение: сколько малышей увидели свет за неделю?

В городских родильных домах Одессы на минувшей неделе появились на свет 173 новорожденных, в числе которых три двойни.

По данным Одесского горсовета, мальчиков в указанный период родилось 94, тогда как девочек – всего 79.

Лидерство по числу новорожденных удерживает городской роддом №1, где за неделю на свет появились 52 малыша.

В настоящее время прием беременных, рожениц и родильниц ведут все пять городских родильных домов Одессы.

Отметим, неделей ранее в роддомах Одессы появились на свет 175 новорожденных, в том числе одна пара близнецов.