Сколько маленьких одесситов появилось на свет за неделю?

На прошедшей неделе в городских родильных домах Одессы появились на свет 175 новорожденных, в числе которых одна пара близнецов.
По информации департамента здравоохранения Одесского горсовета, новорожденные мальчики на минувшей неделе одержали количественное преимущество над девочками – на свет появились 91 маленький одессит и 84 юные одесситки.
Наибольшее число родов на прошедшей неделе приняли медики городского роддома №1, где увидели свет 46 младенцев.
В настоящее время прием беременных, рожениц и родильниц ведут все пять городских родильных домов Одессы.
Напомним, неделей ранее в Одессе появились на свет 194 малыша, в том числе четыре двойни.