Сколько маленьких одесситов появилось на свет за неделю?

Сберечь пеликанов: в дельте Дуная хотят поставить «манекены» для привлечения редких птиц Общественная природоохранная организация Rewilding Ukraine ищет умельцев, которые могли бы изготовить из водостойкого материала «муляжи» пеликанов, максимально похожие на живых птиц. Их планируют разместить на специальных платформах в Украинской дельте Дуная для привлечения живых особей. ПОДРОБНЕЕ

Под Одессой спасатели согнали 15 подростков с тонкого льда В городе Белгороде-Днестровском Одесской области спасателям пришлось уговаривать компанию подростков сойти на берег и не гулять по тонкому льду водоема. ПОДРОБНЕЕ

В Одесский зоопарк передали истощенного лебедя, найденного на пляже В Одессе водолазы спасли лебедя. Птица сидела на берегу на пляже в районе Николаевской дороги и не могла передвигаться. Неравнодушные местным жители обратились к спасателям, сообщили в пресс-службе спасательно-водолазной службы мэрии города. ПОДРОБНЕЕ