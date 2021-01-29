С 4 декабря 2020 года вступило в силу постановление Кабинета министров Украины №1180 от 25.11.2020 года, которым утвержден Порядок предоставления при рождении ребенка одноразовой помощи «пакет малыша» и внесены изменения в Порядок и условия реализации пилотного проекта «Монетизация одноразовой натуральной помощи «Пакет малыша» в 2020-2021 годах».

В этом году при рождении ребенка одесситам продолжат выдавать «пакет малыша» либо будут выплачивать денежную компенсацию. Как это теперь работает, нам разъяснили в управлении социальной защиты населения Суворовского района Одессы.

Кто и как может получить “пакет малыша”?

«Пакет малыша» предоставляется на каждого новорожденного ребенка учреждением здравоохранения при рождении ребенка. В случае отсутствия «беби-боксов» в роддоме, их должны выдать местные подразделения соцзащиты населения.

Для этого необходимо подать заявление в управление соцзащиты населения по месту жительства или пребывания получателя не позднее чем через 30 календарных дней со дня рождения ребенка.

В случае рождения ребенка вне учреждения здравоохранения, получатель имеет право обратиться за «пакетом малыша» в органы соцзащиты по месту жительства или пребывания в течение года со дня рождения ребенка.

Какие нужны документы для получения “пакета малыша”?

К заявлению о предоставлении «пакета малыша» получатель должен приложить:

копию свидетельства о рождении ребенка;

документ, подтверждающий факт рождения ребенка вне учреждения здравоохранения, который выдает учреждение здравоохранения, проводившее осмотр матери и ребенка, или медицинская консультативная комиссия, если учреждение здравоохранения не проводило осмотр матери и ребенка;

справку о том, что «пакет малыша» в учреждении здраво­охранения не выдан.

Как получить компенсацию за невыданный “беби-бокс”?

В случае неполучения «пакета малыша» в течение 30 дней со дня рождения ребенка по независящим от получателя причинам (рождение ребенка до 37-й недели беременности, рождение ребенка за границей, обсервация, карантин, самоизоляция, отсутствие «пакета малыша» в учреждении здравоохранения, в управлении соцзащиты) получатель имеет право на выплату денежной компенсации. Средства должны перечислить на текущий счет со специальным режимом использования, открытый в ПриватБанке.

Размер денежной компенсации составляет не менее трех размеров прожиточного минимума для детей в возрасте до шести лет, установленного законом на дату подачи заявления о назначении денежной компенсации.

Список документов для выплаты компенсации

Денежная компенсация назначается, если обращение за ней последовало не позднее чем через 12 месяцев со дня рождения ребенка.

К заявлению получатель добавляет следующие документы:

копию свидетельства о рождении ребенка;

копию вида на жительство / удостоверения беженца / справки об обращении за защитой в Украине (для иностранца и лица без гражданства) / удостоверения личности, которая нуждается в дополнительной защите;

копию документа о присвоении идентификационного кода (кроме физических лиц, которые по своим религиозным убеждениям отказываются от его принятия, уведомили об этом соответствующий контролирующий орган и имеют отметку в паспорте гражданина Украины);

справку из роддома о неполучении единовременной натуральной помощи «пакет малыша».

Внимание! Выплата денежной компенсации на детей, родившихся в период с 24 октября 2020-го до 1 июля 2021 года, проводится в случае неполучения «пакета малыша» по указанным независящим от получателя причинам.

Выплата денежной компенсации на детей, рожденных начиная с 1 июля 2021 года, проводится по желанию получателя вместо «пакета малыша».

Подготовлено при помощи Управления социальной защиты населения Суворовского района

Ранее мы публиковали: Декрет для папы: украинские мужчины смогут брать отпуск по уходу за ребенком