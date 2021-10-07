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В Одессе пообещали обеспечить приватность в школьных туалетах

В Одессе пообещали обеспечить приватность в школьных туалетах

В уборных одесских школ не обеспечена приватность. Городские власти взялись исправить ситуацию. Каждая кабинка должна иметь закрывающуюся дверь.

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Об этом в своем Facrbook написала руководитель Департамента образования Одесского горсовета Елена Буйневич.

Через год все кабинки в туалетах одесских школ будут иметь двери

По словам чиновницы, сейчас в городе отремонтировали самые «тяжелые» 25 туалетов.

Конечно, ленты перерезать не будем, речь не о достижениях, и ничего там особенного, рабочие моменты; мнение родителей совпадает с нашим: в городских школах должны быть туалеты с дверцей, кабинками. Потому что это одна из основных естественных потребностей ребенка, чувствовать себя в безопасности и достойно. Тем более, что этого требует новый Санитарный регламент,

— написала Елена Буйневич.

Дети ломают двери в школьных туалетах

С другой стороны, есть проблемы с тем, как используют дети кабинки и двери там, где они есть.

Елена Буйневич отметила:

В той же 73 школе … нормальные кабинки, а закрыть нельзя. Поэтому очень просим родителей, особенно там, где уже новенькие туалетные комнаты: помогите сохранить то, что довольно трудно дается.

Добиться приватности во всех туалетах Одесских школ городские власти планируют за год.

пост буйневич про туалеты

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Фото Елены Буйневич

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Редакция ПРОФИЛЬ

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