В Одессе поменяют поставщика продуктов питания в порядка 20 учебных заведениях

Почему расторгли договор с предыдущей фирмой, кормившей школьников, точно не известно. Новый поставщик должен будет обеспечить не только кормление учеников, но и самостоятельно нанять персонал школьной столовой. Кроме того, он обязан отвечать за содержание помещения в надлежащем состоянии, улучшать и дополнять инвентарь пищеблока.

Об этом речь идет в тендерной документации на сайте государственных закупок Prozorro.

Старт принятия предложений назначен на 21 октября. Новый поставщик должен будет обеспечивать продуктами питания 20 школ Киевского района, а это 8363 ученика 1-4 классов и 334 льготника.

Судя по тендерной документации, подрядчик будет выполнять обязательства с ноября по декабрь.

В обязанности войдет поиск соответствующего персонала для школьной столовой, содержание оборудования и помещения в надлежащем состоянии, проведение текущего ремонта, обновление инвентаря столовой и соблюдение правил техники безопасности и противопожарной безопасности.

Напомним, ранее мы писали о том, что в сентябре в школе №11 Суворовского района отравилось более 50 учеников.

У них диагностировали сальмонеллез. Поставщиком продуктов для школы было ФЛП «Кишинівська Ольга Миколаївна». Это же ФЛП занималось поставками еды в школе №66, где школьникам на обед давали суп с червями.

В начале октября прокуратура Одесской области вручила ФЛП «Кишинівська Ольга Миколаївна» подозрение о нарушении санитарно-гигиенических норм. В это же время мэрия расторгла с поставщиком договор.

Фото: vsluh.ru