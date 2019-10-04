В Одессе сообщили о подозрении бизнесвумен, кормившей отравившихся школьников

Не так давно на всю Одессу прогремела история с массовым отравлением учащихся школы №11 на поселке Котовского.

Там на недомогание после обеда в школьной столовой пожаловалось свыше 50 детей.

В итоге почти у всех нашли сальмонеллез. После проверки выяснилось, что в учебном учреждении не до конца соблюдали правила организации питания. Более того, учеников кормили замороженной едой и просроченными продуктами.

В мэрии почти сразу разорвали договор с бизнесменом, которая отвечала за питание в этой, а также еще в нескольких школах Суворовского района. А недавно предпринимателю объявили о подозрении. Об этом сообщили в пресс-службе одесской прокуратуры.

Заведующей производством компании-поставщика вменяют нарушение санитарных и гигиенических норм, а также несоблюдение требований к качеству продуктов. Ей грозит штраф до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов, арест на срок до шести месяцев или до трех лет ограничения свободы.

Фото: slovo.odessa.ua