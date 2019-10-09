Одесским школьникам давали на обед суп с червями

На городском сайте «Единого центра обращения граждан» размещена жалоба на питание в одной из школ.

Речь идет об общеобразовательной школе № 66 на улице Атамана Головатого (Суворовский район). В течение недели в этой школе детям давали суп, в котором попадались червяки. Жалоба подкреплена фотографиями.

«Вот такой суп с “белком”, по словам работников школы, дают детям на обед уже неделю! И это после массового отравления в школе № 11», – написал автор жалобы.

В проблеме поручено разобраться до 22 октября директору департамента образования и науки одесского городского совета Елене Буйневич.

Напомним, в конце сентября в одесской школе №11 произошло массовое отравление детей.