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Новости Одессы и Одесской области

В Одессе полиция задержала двух наркодельцов: изъят метадон

В Одессе полиция задержала двух наркодельцов: изъят метадон

Полицейские задержали двух жителей Одесской области за незаконное хранение наркотических веществ. Женщина объяснила, что нашла наркотик, прогуливаясь по берегу лимана, и взяла для собственного употребления. Мужчина о происхождении изъятого у него вещества не говорит ничего. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции в Одесской области.

Один из фигурантов – 35-летний житель Измаила, вторая – на четыре года старше него жительница Белгорода-Днестровского. У обоих полицейские изъяли синтетический опиоид метадон.

По выявленным наркопреступлениями в территориальных отделах полиции продолжаются досудебные расследования в производствах по ч.1 ст.309 УК Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта). Изъятые вещества направлены на экспертизу.

Обоим правонарушителям грозит наказание в виде лишения свободы до трех лет.

Фото: ГУ НП в Одесской области

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