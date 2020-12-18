Новости Одессы и Одесской области

В Одессе полицейский ограбил женщину, позарившись на 20 тысяч долларов

В Одессе полицейский ограбил женщину, позарившись на 20 тысяч долларов

В Одессе задержали полицейского, который вместе с сообщником ограбил женщину.

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Как сообщает пресс-служба Госбюро расследований (ГБР), утром 17 декабря 2020 года на территории жилмассива «Радужного» в Одессе двое мужчин ограбили женщину. Она вместе с сестрой ждала своего брата, который ушел за машиной.

Точно зная, что у пострадавшей имеются при себе 20 тысяч долларов, грабители, отобрали у потерпевшей деньги, применив газовый баллончик. Кроме того, женщину ударили в лицо, отчего образовалась гематома.

Однако брат потерпевшей вовремя вернулся и успел задержать одного из преступников. Выяснилось, что это 20-летний сотрудник одного из секторов Овидиопольского отдела полиции. О наличии у женщины крупной суммы денег он узнал от общих знакомых.

Другой грабитель успел сбежать, но правоохранители уже установили его личность и разыскивают.

Отобранные деньги вернули владелице.

В настоящее время следователи ГБР сообщили задержанному полицейскому о подозрении в грабеже (ч. 4 ст. 186 УК Украины).

За подобное преступление предусмотрено лишение свободы на срок от 7 до 10 лет.

Ранее полицейские поймали двоих парней, которые убили женщину таксиста из города Южного Одесской области.

Фото иллюстрационное

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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