План Кабмина: выходить из карантина будем поэтапно и при определенных условиях

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль представил подготовленный правительством план выхода из карантина. Так, Кабмин составил алгоритм, согласно которому страна начнет действовать, как только улучшится эпидситуация.

При хорошем раскладе Украина выйдет из изоляции 11 мая. Но не сразу, а постепенно, в 5 этапов.

Это, по словам Шмыгаля, убережет народ от заражения и позволит продуманно вернуть экономическую стабильность.

Шаг 1. Откроют парки, а также прочие зоны отдыха, кроме детских площадок. Разрешат работать салонам красоты, непродовольственным рынкам, точкам по продаже кофе на вынос, автомойкам, веломагазинам и пунктам проката, адвокатским и нотариальным бюро, аудиторским компаниям. Также на этом этапе можно будет тренироваться спортсменам в группах.

Условие для снятия ограничений: соотношение случаев заболевания не меняется в течение 10 дней подряд или ежедневное отклонение держится на уровне 5%.

Шаг 2. Откроют тренажерные залы и фитнес-клубы, отели, разрешат заведениям общепита работать на вынос, позволят кинотеатрам принимать до 50 посетителей на открытых площадках, возобновят предоставление бытовых услуг, проведение спортивных соревнований – до 50 участников без зрителей, начнут готовиться к ВНО.

Условие: количество случаев заражения падает по всей стране на протяжении 10 дней, а число выздоровевших растет.

Шаг 3. Восстановят движение транспорта между населенными пунтками в пределах региона, запустят метрополитен в режиме спецперевозок, откроют магазины в ТРЦ, театры, кинотеатры, хостелы, санатории, базы отдыха, учреждения общепита в обычном режиме. Разрешат гулять на детских площадках и посещать спортивные зоны.

Условие: количество выздоровевших людей в два и больше раз превышает число новых случаев заражения 10 дней подряд, больницы меньше, чем на 10%, заполнены пациентами с коронавирусной инфекцией.

Шаг 4. Переведут весь общественный транспорт в привычный режим движения. Снимут ограничения с торговых центров, образовательных и культурных учреждений.

Условие: в каждой области фиксируется менее 5 случаев заражения, не связанных между собой, 10 дней подряд.

Шаг 5. Полностью отменят карантинные меры, введенные в стране.

Условие: в Украине встречаются единичные случаи заболевания коронавирусом, связанные с импортированием.

Фото: Кабмин

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