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День, когда радость сменилась ужасом: год назад освободили Бучу

День, когда радость сменилась ужасом: год назад освободили Бучу

31 марта 2023 года был освобожден от российских оккупантов небольшой город Буча в Киевской области. Но радость победы у украинцев быстро сменилась ужасом — мы увидели настоящее лицо “русского мира” — лицо убийцы.

В своем фэйсбук президент Украины Владимир Зеленский сегодня написал:

«Буча и Бучанский район. 33 дня оккупации. Более 1400 смертей, из них 37 – детские. Более 175 человек найдены в братских могилах и камерах пыток. 9000 русских военных преступлений. 365 дней, как это снова свободный украинский город. Символ зверств армии страны оккупанта. Никогда не простим. Накажем всех виновных”.

Кода подразделения ВСУ зашли в освобожденную Бучу, перед нашими воинами предстала жуткая картина: прямо на улицах лежало множество тел простых украинцев, убитых российскими оккупантами.

Вообще, тела были везде: не только на улицах, но и домах. во дворах, в подвалах. Оккупанты убивали всех: мужчин и женщин, стариков и детей. Тем самым российская армия продемонстрировала, чем она — не воинское подразделение, а сборище убийц, грабящих и убивающих мирных жителей.

“Когда деоккупировали Бучу, мы увидели, что дьявол не где-то там – он на земле. Страшная правда о том, что происходило на временно оккупированных территориях, открылась миру.

Мы никогда не забудем жертв этой войны и обязательно привлечем к ответственности всех российских убийц”, — отметил президент Украины.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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